كوريا الجنوبية: أكثر من 314 ألف شخص تلقوا لقاحات مضادة لكورونا

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مصراوي Masrawy

سول- (د ب أ):

تلقى أكثر من 300 ألف شخص في كوريا الجنوبية لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، منذ أن بدأت البلاد حملة التطعيم الواسعة الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وطبقا لفريق العمل، المسؤول عن حملة التطعيم، فإنه حتى الساعة 12 صباح اليوم، تم تطعيم إجمالي 314 ألفا و656 شخصا، من بينهم حوالي 17 ألف، تلقوا لقاحات أمس السبت.

وتلقى حوالي 301 ألف شخص لقاحات "استرازينيكا" بينما تلقى حوالي 5270 شخصا لقاحات "فايزر".

ووصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تعرضوا لآثار سلبية بعد تلقي اللقاحات، 3689 شخصا، من بينهم حوالي 800 حالة أمس السبت.

ومعظم الحالات شملت أعراضا شائعة وخفيفة، مثل الصداع أو الحمى.

وبلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا بعد تلقيهم اللقاحات ثمانية حتى الآن، ولم يتبين صلة ذلك باللقاحات من عدمه.