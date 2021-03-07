نيوزيلندا تشهد أسبوعا كاملا بدون إصابات محلية بكورونا

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مصراوي Masrawy

ولنجتون- (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوع كامل، طبقا لما ذكرته "إذاعة نيوزيلندا الدولية" اليوم الأحد.

غير أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة قادمة من جنوب إفريقيا عبر قطر في الرابع من مارس الجاري، وتبين إصابتها بعد يوم من الاختبار.

ويبلغ إجمالي الحالات النشطة في نيوزيلندا 72 وإجمالي حالات الإصابة المؤكدة 2043 .

وقال كريس هيبكينس، الوزير المسؤول عن التعامل مع الوضع الخاص بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم في أعقاب تأكيد عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا الليلة الماضية إن الوضع "يبدو إيجابيا".

وأضاف "بينما من المشجع أن نرى يوما آخر من عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية، يجب أن نبقى جميعا حذرين ونواصل القيام بدورنا".

ومن جهة أخرى خففت نيوزلندا اليوم الأحد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في أكبر مدينة في البلاد بعد إغلاق دام أسبوعا.

ويمكن في مدينة أوكلاند، التي يبلغ تعداد سكانها 6ر1 مليون نسمة، إعادة فتح أبواب المدارس والشركات، ويمكن للسكان الانتقال بين المناطق ويمكنهم حضور التجمعات التي تصل إلى 100 شخص، بعد أن كان العدد المسموح هو 10 اشخاص.

وسيتم تطبيق القيود المخففة لمدة خمسة أيام على الأقل قبل إعادة تقييمها.

وتم رفع معظم القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 في باقي أنحاء نيوزيلندا اليوم الأحد، على الرغم من أن السكان مازالوا مطالبين بارتداء كمامات الوجه في وسائل النقل العام.