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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بشأن مشروعات جامعة سوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه

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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بشأن مشروعات جامعة سوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بشأن مشروعات جامعة سوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه

مصراوي Masrawy

10:40 ص الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة سوهاج.

وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء 2 مبنى للإسكان الطلابي، ومبنى الإدارة المركزية وملحقاتها، و2 مبنى يتبعان كلية العلوم، ومبنى مجمع المدرجات، ومبنى مجمع الفصول، ومبنى كلية التربية الرياضية، ومبنى كلية طب الأسنان، ومبنى كلية الحقوق، ومبنى كلية رياض الأطفال، كما يتم إنشاء مبنى معامل الأقسام الطبية والتابع لكلية الطب، ومبنى مستشفى الطوارئ، ورفع كفاءة مركز الدراسات البحرية التابع لكلية العلوم.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة سوهاج تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة سوهاج، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

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