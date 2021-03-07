الإسكان: اعتماد مشروع موازنة "المجتمعات العمرانية" للعام المالي "2021 - 2022" بقيمة 140 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على اعتماد مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2021/2022 بنحو 140 مليار جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار: سيتم الإنفاق من هذه الموازنة، خلال العام المالي المقبل 2021/2022، على إنهاء واستكمال والبدء في تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة، ومشروعات المرافق (المياه والصرف الصحي وأعمال الكهرباء)، والمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمويل عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في المحافظات المختلفة، بجانب تمويل جزء من الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن: في مشروع الإسكان الاجتماعي، سيتم الانتهاء من تنفيذ 81348 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 35000 وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ 150000 وحدة سكنية ببعض المدن، وفي مشروعي (دار مصر – JANNA)، سيتم الانتهاء من تنفيذ 11600 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 5376 وحدة سكنية، وفي مشروع سكن مصر، سيتم الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 1272 وحدة سكنية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن: في مشروع الإسكان المتميز، سيتم الانتهاء من تنفيذ 6872 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 4200 وحدة سكنية، وفي مشروعات الفيلات، سيتم الانتهاء من تنفيذ 961 فيلا، واستكمال تنفيذ 100 فيلا، والبدء في تنفيذ 300 فيلا، بمدينة المنصورة الجديدة، والانتهاء من تنفيذ 63 فيلا، واستكمال تنفيذ 21 فيلا، والبدء في تنفيذ 88 شالية، بمدينة أسوان الجديدة، بجانب الانتهاء من تنفيذ 3360 بالسكن البديل لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بمدينة العبور الجديدة.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أنه في مشروع سكن كل المصريين، سيتم الانتهاء من تنفيذ 7440 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 9744 وحدة سكنية، والبدء فى تنفيذ 5252 وحدة سكنية، وفي مشروعات مدينة العلمين الجديدة، سيتم الانتهاء من تنفيذ 17631 وحدة سكنية، والقطاع الثاني من جامعة العلمين، والمدينة التراثية، وسيتم استكمال تنفيذ 13804 وحدات سكنية، والبرج الأيقوني، وبرج إداري، وبرج فندقي، وسيتم البدء في تنفيذ 927 وحدة سكنية، والقطاع الثالث بجامعة العلمين، وفي مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، سيتم الانتهاء من تنفيذ 936 وحدة بالإسكان البديل، واستكمال تنفيذ البرج الإداري والبرج الاستثماري، و3 أبراج سكنية، وبرجين (فندقي وإداري).

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 150 مبنى خدمي، واستكمال تنفيذ 168 مبنى خدمي، والبدء في تنفيذ 80 مبنى خدمي تم طرحها ببعض المدن، وبالنسبة لمشروعات غرب كارفور، سيتم الانتهاء من تنفيذ 15 برجاً بها 780 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 49 برجاً بها 2548 وحدة سكنية، و310 فيلات، وفي مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، سيتم الانتهاء من تنفيذ 1528 وحدة سكنية، ومبنى تجاري ترفيهي، وفي مشروع تطوير منطقة المواردي، سيتم استكمال تنفيذ مبنى تجاري ترفيهي.

وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 14602 وحدة سكنية و239 فيلا بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، وسيتم الانتهاء من تنفيذ 22007 وحدات سكنية و241 فيلا بالحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ مرافق الحي الحكومي (طرق)، ومرافق الطرق الرئيسية (محمد بن زايد الجنوبي والشمالي والتسعين الشمالي والجنوبي)، وشبكات المرافق للمنطقة الاستثمارية 1700 فدان، وشبكات المرافق شمال الأحياء (الأول – الثاني – الثالث) وبين الأحياء، وشبكات المرافق بمنطقة (MU23)، وسيتم استكمال تنفيذ شبكات المرافق بالحي السكني الخامس، وشبكات المرافق للحيين السكنيين (السابع – الثامن)، ومنطقة 550 فداناً، ومنطقة المال والأعمال، والحي الدبلوماسي، والحي الحكومي (2)، والحدائق المركزية، ومحطة المعالجة بطاقة 250 ألف م3/يوم، ومحطة المياه بطاقة 900 ألف م3/يوم (مدني)، وخط الصرف الرئيسي حتى محطة المعالجة للعاصمة الإدارية، وشبكات المرافق لمناطق الإسكان المختلط.

وبشأن مشروعات مياه الشرب بالمدن الجديدة، أضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المياه (25 ألف م3 / يوم ) بمدينة أسوان الجديدة، والمرحلة الثالثة من محطة التنقية بطاقة (400 ألف م3 / يوم) لمدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة)، والمرحلة الثانية من محطة المياه (500 ألف م3 / يوم) بمدينة القاهرة الجديدة، والمرحلة الثانية من محطة المياه (600 ألف م3 / يوم) بمدينة العاشر من رمضان، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة (40 ألف م3 / يوم) بمدينة المنصورة الجديدة، ومحطة التنقية (34 ألف م3 / يوم) بمدينة غرب قنا، ومحطة التنقية بطاقة (25 الف م3 / يوم) بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، ومحطة الآبار بطاقة (50 ألف م3 / يوم) بمدينة السادات، وسيتم البدء في تنفيذ محطة تنقية المياه بطاقة (175 ألف م3 / يوم) بمدينة السادات، ومحطة مياه التوسعات الجنوبية بطاقة (150 ألف م3 / يوم) بمدينة 15 مايو.

وبشأن مشروعات الصرف الصحي بالمدن الجديدة، أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه سيتم الانتهاء من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة (90 ألف م3 / يوم) بمدينة العلمين الجديدة، والمرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة ( 10 آلاف م3 / يوم ) بمدينة المنصورة الجديدة، وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة ( 22 ألف م3 / يوم ) بمدينة النوبارية الجديدة، ومحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة ( 12 ألف م3 / يوم ) بمدينة سوهاج الجديدة، وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة الصرف الصحي الغربية بطاقة ( 150 ألف م3 / يوم ) بمدينة 6 اكتوبر، والمرحلة الأولي من محطة الصرف الصحي بطاقة ( 15 ألف م3 / يوم ) بمدينة قنا الجديدة، وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة ( 20 ألف م3 / يوم ) بمدينة أكتوبر الجديدة، والمرحلة الثانية من محطة الصرف الصحي بطاقة ( 50 ألف م3 / يوم ) بمدينة دمياط الجديدة، ووحدة معالجة مدمجة بمدينتى ناصر "غرب أسيوط" وغرب قنا بطاقة ( 5000 م3 / يوم )، ومن المتوقع الانتهاء من إمداد مساحة نحو 15 ألف فدان بالمرافق بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى إنهاء واستكمال والبدء فى تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء بالمدن الجديدة.