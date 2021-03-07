بريد وبنوك ومحافظ إلكترونية.. طرق وأماكن صرف منحة الـ 500 جنيه الأخيرة للعمالة غير المنتظمة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت الحكومة، اليوم الأحد، صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، وذلك لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، والتي تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفًا للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.

وتصل رسالة نصية للمستفيد من رقم 2030 فقط، لتدل على أن المواطن مستحق للمنحة أم لا، وإذا كان يستحق يجرى إبلاغه بموعد صرف المنحة والفرع الذي يمكن صرفها من خلاله.

ويرصد مصراوي" طرق وأماكن صرف المنحة على النحو التالي:

- مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

- كروت "إيزي باي" الموزعة على المستفيدين مجانًا وتتيح لهم سحب "الفلوس" عبر ماكينات الصرف الآلي.

- فروع البنك الأهلي المصري.

- فروع بنك مصر.

- فروع البنك الزراعي المصري.

- المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.

وناشدت الحكومة، المستحقين للمنحة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر الصرف منها إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جديد بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.​