بعد قليل.. وزير الأوقاف يعلن تفاصيل مؤتمر "حوار الأديان والثقافات"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤتمرًا صحفيًّا في الـ 11 من صباح اليوم، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة، بحضور لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ومن المقرر أن يعلن وزير الأوقاف، تفاصيل المؤتمر الـ 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يعقد يومي الـ13 و الـ14 من مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في المؤتمر وفود وشخصيات من جميع أنحاء العالم، ويحمل عنوان "حوار الأديان والثقافات".

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة أمس، بمحافظة قنا، مشاركة في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وافتتح بعض المساجد بها.

والتقى وزير الأوقاف القيادات الدعوية بمحافظة قنا وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.