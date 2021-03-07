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انخفاض الحرارة والأرصاد تحذر من التغيرات السريعة بالأحوال الجوية
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الخميس 11 مارس 2021 11:23 صباحاً
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن
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الخميس 11 مارس 2021 11:10 صباحاً
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى
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الخميس 11 مارس 2021 11:10 صباحاً
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا
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الخميس 11 مارس 2021 11:10 صباحاً
رئيس هندوراس ينفي ضلوعه في تهريب مخدرات إلى أمريكا: إفادات كاذبة
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
مقتل وإصابة 66 شخصا جراء سقوط حافلة في إندونيسيا
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب خراسان الإيرانية
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
"الرعاية الصحية" تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
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بتوقيت مصر : مصري يطور تقنية تكشف حركة الجينوم بالخلية البشرية الحية لأول مرة
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 07 مارس 2021 10:19 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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