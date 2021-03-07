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مشهد أذهل الصياد.. التمساح الجائع لا يترك القرش من بين فكيه

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مشهد أذهل الصياد.. التمساح الجائع لا يترك القرش من بين فكيه مشهد أذهل الصياد.. التمساح الجائع لا يترك القرش من بين فكيه
صياد: إذا لم ينتبه الإنسان فقد يكون ضحية له

مشهد أذهل الصياد.. التمساح الجائع لا يترك القرش من بين فكيه

تَمَكّن صيادان في أستراليا، أواخر فبراير الماضي، من تسجيل لحظة إقدام تمساح على عض وسحب سمكة قرش كان عالقًا في صنارة الصيد وسط المياه.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فإن التمساح أحكَمَ فكيه على القرش الذي اصطادته الصنارة، وظل متشبثًا به إلى أن ابتعد به في المياه.

وكان المصوران جيوف تريتوين ونات بيرنز، على قاربهما في منطقة ويندهام، غربي أستراليا.

وفي الحادي والعشرين من فبراير، استطاع الصيادان القبض على قرش حديث السن في المياه؛ لكنهما لم ينجحا في جلبه إلى القارب.

ورأى الصيادان تمساحًا طوله متران ونصف وهو يتقدم حتى يأخذ سمك القرش لنفسه، وعضه بشكل محكم حتى يبقيه بين فكيه.

وحاول الصيادان جاهدين أن يسحبا القرش من فكي التمساح؛ لكنهما لم ينجحا في ذلك على الإطلاق.

وعندما يئس الصيادان من منافستهما مع التمساح، قاما بقطع خيط الصنارة، ثم تركاه يلوذ بفريسته حتى يفترسها كما يريد.

وقال جيوف إنه قضى 30 عامًا وهو يلتقط الصور في الحياة البرية؛ لكنه لم يسبق له أن رأى أمرًا من هذا القبيل.

ووصف ما حدث بالأمر الصادم؛ مضيفًا أن التمساح لا يترك شيئًا يذهب من بين فكيه عندما يكون جائعًا.

وحذّر الصياد من حيل هذه التماسيح؛ لأنها تعمل على مراقبة الفريسة عن كثب، ريثما تتمكن من الانقضاض، وفي حال لم ينتبه الإنسان لنفسه فإنه قد يكون ضحية لها في المياه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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