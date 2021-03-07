جاك دورسي: مؤسس تويتر يطرح أول تغريداته للبيع في مزاد سجل أعلى عرض شراء به 2.5 مليون دولار

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مصراوي Masrawy

نيويورك- (بي بي سي):

طرح جاك دورسي، المؤسس المشارك لشركة تويتر، أول تغريدة له للبيع، ووصلت عروض الشراء إلى 2.5 مليون دولار.

وكانت أولى التغريدات على حساب دورسي في مارس عام 2006 وتقول: "فقط أعمل على إطلاق تويتر الخاص بي".

وسوف تباع التغريدة على هيئة "رمز غير قابل للاستبدال"، وهي شهادة رقمية خاصة للمصادقة على من يملك صورة أو مقطع فيديو أو أي شكل آخر من الوسائط عبر الإنترنت.

بيد أن المنشور سيبقى متاحا للجمهور على تويتر حتى بعد بيعه في مزاد علني.

وسوف يحصل المشتري على شهادة موقعة وموثّقة رقميا من دورسي، فضلا عن بيانات وصفية للتغريدة الأصلية، تتضمن معلومات مثل وقت نشر التغريدة ومحتوياتها النصية.

وأُدرجت التغريدة للبيع على موقع "Valuables by Cent"، وهو سوق للتغريدات أُطلق نشاطه قبل ثلاثة أشهر.

ويقارن مؤسسو المنصة، في منشور على الموقع، شراء التغريدة بشراء توقيع شخصي بخط اليد أو قطعة تذكارية.

ويقول المنشور: "قد يمثل امتلاك أي محتوى رقمي استثمارا ماليا، إذ يمكن أن يحمل قيمة عاطفية. ومثله مثل التوقيع على بطاقة بيسبول، يعد الرمز غير قابل للاستبدال في حد ذاته بمثابة توقيع صاحبه على المحتوى، الأمر الذي يجعله نادرا وفريدا من نوعه وله قيمة".

وتشير عروض قديمة لتغريدة دورسي إلى أنها طُرحت للبيع أول مرة في ديسمبر الماضي، بيد أنها جذبت مزيدا من الاهتمام بعد أن غرّد لها دورسي برابط يوم الجمعة، وسجلت مشاركة على المنصة آلاف المرات.

وكانت عروض الشراء قد وصلت، في غضون دقائق من نشر التغريدة، إلى ما يزيد على 88 ألف دولار.

لكنها سجلت أعلى عرض شراء يوم السبت تجاوز قيمة مليوني دولار في حوالي الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

ووفقًا لشروط موقع "Valuables by Cent"، سيذهب 95 في المئة من قيمة بيع التغريدة إلى كاتبها الأصلي بينما يذهب الباقي إلى الموقع.