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انخفاض الحرارة والأرصاد تحذر من التغيرات السريعة بالأحوال الجوية
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الخميس 11 مارس 2021 11:23 صباحاً
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن
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الخميس 11 مارس 2021 11:10 صباحاً
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى
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الخميس 11 مارس 2021 11:10 صباحاً
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا
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الخميس 11 مارس 2021 11:10 صباحاً
رئيس هندوراس ينفي ضلوعه في تهريب مخدرات إلى أمريكا: إفادات كاذبة
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
مقتل وإصابة 66 شخصا جراء سقوط حافلة في إندونيسيا
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب خراسان الإيرانية
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
"الرعاية الصحية" تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار
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الخميس 11 مارس 2021 11:08 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
تطعيم كبار السن بلقاح كورونا.. وصول 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم إضافة إلى 50 ألف من أسترازينيكا
مصر
CBC Egypt
الأحد 07 مارس 2021 10:05 صباحاً
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