​الصرف اليوم.. 6 خطوات للاستعلام عن منحة الـ500 جنيه الأخيرة للعمالة غير المنتظمة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ الحكومة، اليوم الأحد، في صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، والتي تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفًا للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.

وناشدت الحكومة، المستحقين للمنحة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر الصرف منها إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويستعرض "مصراوي" خطوات الاستعلام عن المنحة وطرق الحصول عليها وذلك على النحو التالي:

1- تسجيل الدخول على رابط وزارة القوى العاملة من هنا

2- النقر على خيار منحة العمالة غير المنتظمة.

3- كتابة البيانات المطلوبة منك "الرقم القومي والاسم رباعي".

4- الضغط على استعلام.

5- يمكن الاستعلام عن طريق إرسال رسالة نصية تضم الرقم القومي على رقم 142، وستتلقى رسالة بالرد عن أحقية المواطن في المنحة أم لا.

6- يمكن الاتصال على رقم 142 للاستفسار مجانا عن المنحة.

7- تصل رسالة نصية من رقم 2030 فقط، لتدل على أنك مستحق، ويحدد لك ميعاد التوجه لأقرب مكتب بريد تابع له، لتسلم المنحة.

وإذا كان المواطن يستحق هذه المنحة يجري إبلاغه بميعاد صرف المنحة والفرع التي يمكن صرفها من خلاله، سواء من مكاتب البريد أو فروع البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر أو البنك الزراعي المصري، أو المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.