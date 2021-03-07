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الأعلى وفيات في أوروبا.. هذه الدولة بدأت ترسل مصابي كورونا للخارج

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الأعلى وفيات في أوروبا.. هذه الدولة بدأت ترسل مصابي كورونا للخارج الأعلى وفيات في أوروبا.. هذه الدولة بدأت ترسل مصابي كورونا للخارج
حالتهم خطرة ويتطلب وضعهم الصحي أن توفر لهم أجهزة تنفس

الأعلى وفيات في أوروبا.. هذه الدولة بدأت ترسل مصابي كورونا للخارج

بعد أن أصبحت الدولة التي تسجل أعلى معدل وفيات جراء المستجد في أوروبا، بدأت سلوفاكيا في إرسال مرضى الوباء إلى ألمانيا وبولندا.

فقد أعلنت حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا غربي ألمانيا، أن من المتوقع وصول أول مريضيْن بكورونا إلى مطار دورتموند على متن طائرة مستأجرة، ومن المقرر علاجهما في مستشفى بالمدينة.

وقد يتبع هذا نقل مزيد من المرضى في الأيام القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ولاية شمال الراين فستفاليا قالت إنها عرضت استقبال ما مجموعه 10 مرضى من سلوفاكيا.

وسبق أن نُقل مرضى من فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا إلى ألمانيا لتلقي العلاج خلال الوباء، وذلك بعد أن انخفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج في العناية المركزة بألمانيا بشكل ملحوظ في الشهرين الماضيين.

ومن جهة أخرى، وصلت الدفعة الأولى من مرضى "كوفيد 19" في سلوفاكيا إلى بولندا، السبت.

وقال مساعد وزير الصحة البولندي فالديمار كراسكا في تصريح لقناة "بولسات" التلفزيونية المحلية: "هناك حاليًا في بولندا 3 مرضى. وسوف يليهم آخرون".

كذلك تنتظر بولندا أن تُبلغها السلطات التشيكية بشأن وصول دفعة أولى من مرضاها؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال المسؤول الصحي إن المرضى الذين سيتم نقلهم إلى بولندا حالتهم خطرة، ويتطلب وضعهم الصحي أن توفر لهم أجهزة مساعدة على التنفس وفق" سكاي نيوز".

وأكدت السلطات السلوفاكية أن بولندا وألمانيا خصصتا 10 أسرّة للمرضى السلوفاكيين في مرحلة أولى.

وتسجل سلوفاكيا البالغ عدد سكانها 5.4 ملايين نسمة، أعلى معدل وفيات جراء فيروس كورونا، بلغ 2409 حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وبحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية، تسجل تشيكيا معدل وفيات يبلغ 2252 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة في الفترة نفسها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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