حدث ليلاً| انخفاض الوفيات بكورونا وتفاصيل حوار الرئيس وبائع الفاكهة

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143575 حالة حتى اليوم.

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رباعية دولية لمفاوضات سد النهضة.. النص الكامل لكلمة السيسي في الخرطوم

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي بالخرطوم، عقب المباحثات التي أجراها مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

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بائع الفاكهة الذي وجه السيسي بعلاجه يروي تفاصيل حواره مع الرئيس

قال محمد حسن، بائع الفاكهة الذى وجه الرئيس السيسي بعلاجه، إنه فوجيء بوجود الرئيس أمامه في شارع أحمد فخري أمام حديقة الطفل، موضحًا أن "الرئيس السيسي طلب شراء موز وصمم يدفع حساب الفاكهة، وقالي لازم تاخد حسابه".

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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادمًا من السودان

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن، عقب اتمام زيارته للسودان الشقيق، صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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استغاثوا بالسيسي والوزير.. أهالي عمروس: "متمسكون بالحلم لعبور النهر"

5 سنوات ولا يزال أهالي قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية والواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة البحيرة، متمسكون بحلم عبور نهر النيل عبر إنشاء كوبري "عمروس" الذي يطالبون به لتجنب تكرار حوادث غرق المعديات التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

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معاون وزيرة الصحة: تطعيم 2200 مواطنًا بلقاح كورونا في 3 أيام

قال الدكتور جلال الشيشيني، معاون وزيرة الصحة والسكان، إن 2200 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن حصلوا على التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد على مدار ثلاثة أيام منذ بدء الحملة في تطعيم المواطنين بعدما انتهت من الأطقم الطبية.

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كلية الإعلام توضح حقيقة التحقيق مع رئيس قسم التلفزيون بسبب تعليقاته على إعلاميين

قالت الصفحة الرسمية لكلية إعلام جامعة القاهرة، إنه إيماء إلى ما تم نشره في بعض المواقع الإخبارية حول إحالة الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون إلى التحقيق، بسبب ما نشره مؤخرًا من آراء حول عدد من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الكلية تنفي تمامًا صحة هذا الخبر.

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نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

قال حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، إن المحاماة مهنة حرة مستقلة تؤدي رسالتها في كفالة حق الدفاع وفي تقديم المساعدة القضائية لكل مواطن غير قادر على توكيل من يدافع عنه.

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حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم السبت إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا وأعداد الحالات مستمرة في الانخفاض ببطء في ولايته حتى مع استمرار ارتفاع الأرقام في مدينة نيويورك.

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جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "بالجهود الوطنية الحقيقية للتغلب على" فيروس كورونا، مع اقتراب المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة بسبب الفيروس.

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