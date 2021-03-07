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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم السبت، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها غدًا إلى 41 وجهة دولية، تنقل على متنها نحو 4 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيّر رحلاتها اليوم بمعدل 28 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، بغداد، أربيل، لاجوس، أنجامينا، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، إسطنبول، أمستردام، دبي، روما، ميلانو، عمان، الشارقة، عنتيبي، الخرطوم) ، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا)، و4 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .