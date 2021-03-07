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جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس

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جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس

مصراوي Masrawy

03:02 ص الأحد 07 مارس 2021

لندن - (د ب أ):
أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "بالجهود الوطنية الحقيقية للتغلب على" ، مع اقتراب المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة بسبب الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أنه من المقرر أن يعود الطلاب في جميع أنحاء إنجلترا إلى الفصول الدراسية يوم غد الاثنين في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة طريق جونسون لرفع القيود.

وقال جونسون: "إن إعادة فتح المدارس يظهر الجهد الوطني الحقيقي للتغلب على هذا الفيروس"، مضيفا "بسبب تصميم كل فرد في هذا البلد يمكننا أن نبدأ في الإقتراب أكثر من الإحساس بالحياة الطبيعية- ومن الصواب أن تكون الخطوة الأولى هي إعادة شبابنا إلى الفصول الدراسية".

وحث جونسون المواطنين على التمسك بالقواعد في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة في الحفاظ على خططها "الحذرة" لرفع التدابير.

وتنص خارطة طريق رئيس الوزراء على أنه من المقرر أن يكون الجزء الثاني من المرحلة الأولى، والذي سيسمح فيه بالتجمعات في الهواء الطلق لستة أشخاص أو أسرتين، في 29 مارس.

وقد تفتح المتاجر بحلول 12 أبريل ويمكن رفع جميع القيود بحلول 21 يونيو.

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