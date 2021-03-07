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إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي

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إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي

مصراوي Masrawy

02:26 ص الأحد 07 مارس 2021

تل أبيب - (د ب أ):
قررت الإسرائيلية تخفيف القيود المفروضة بسبب بشكل أكبر.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، أنه سيتم السماح للمطاعم والمقاهي بإعادة فتح أبوابها اليوم الأحد بموجب شروط معينة.

وسيسمح، من بين أمور أخرى، تقديم الخدمات للزبائن الذين يحملون "جواز أخضر" فقط داخل المطاعم. لكن الزبائن الذين لم يحصلوا على التطعيم فسيسمح لهم بالجلوس فقط خارج المطعم.

كما سيتم السماح للطلاب الذين يحملون جوازات خضراء بالعودة إلى جامعاتهم اعتبارًا من اليوم الأحد.فيما سيستمر الطلاب الذيم لم يحصلوا على التطعيم في متابعة الدروس عبر الإنترنت فقط.

ويستعيد حاملي الجوازات الخضراء -وهم الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 والأشخاص الذين حصلوا على التطعيم الثاني ضد الفيروس قبل أسبوع على الأقل- الحقوق والحريات الأساسية في إسرائيل قبل أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

ولا تزال قواعد التباعد والنظافة سارية على جميع مواطني إسرائيل.

وتعتبر حملة التطعيم في إسرائيل أحد أسرع الحملات في العالم: حيث أنه في الدولة التي يزيد عدد سكانها قليلاً عن 9 ملايين نسمة، تلقى أكثر من 4.9 مليون شخص حتى الآن الجرعة الأولي وحوالي 3.7 مليون تلقوا الجرعتين.

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مصراوي Masrawy

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