الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم، ونشاهد فيه انفصال جبل جليدي عملاق في أنتاركتيكا، وثوران بركان في إندونيسيا.. وغيرهما من أبرز وأغرب وأطرف الصور.



1- الألعاب النارية تضيء السماء من خلف المحتفلين الذين ارتدوا بدلات رواد الفضاء في تقليد سنوي تايواني.



2- البدر في تمامه يظهر من خلف برج إيفل في باريس بفرنسا.



3- أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية صاروخًا مداريًّا لدراسة التأين في الفضاء خارج الغلاف الجوي للأرض.



4- يجتمع الناس لإحياء ذكرى ماخا بوتشا، وهو مهرجان بوذي، في معبد بتايلاند.



5- الأمطار الغزيرة تتسبب في غرق طرق ولاية كنتاكي بعد فيضان نهر كنتاكي.



6- انفصل جبل جليدي عملاق، أكبر من مدينة نيويورك، عن جرف برنت الجليدي في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).



7- لحظة ثوران بركان جبل سينابونج في كارو بإندونيسيا.



8- جولة تحت جليد البحر الأبيض قبالة ساحل جمهورية كاريليا بروسيا حيث تم وضع لوحات ومنحوتات فنية.



9- الضباب يلف برج شنغهاي ومركز شنغهاي المالي العالمي في شنغهاي بالصين.



10- الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أورلاندو.



11- منزل مهجور مغطى بالثلوج في سيمنتنوزافودسكي بروسيا حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر.



12- طفل أفغاني يلعب بطائرة ورقية بالقرب من موقع تماثيل بوذا العملاقة التي دمرتها حركة طالبان في عام 2001م.



13- سيدة عجوز (75 عامًا)، تعاني مرض باركنسون، تتدرب مع مدربها على الملاكمة في تركيا.



14- صورة جوية تُظهر راكب أمواج على الجليد يتزلج عبر بحر البلطيق المتجمد قبالة سواحل هلسنكي في فنلندا.