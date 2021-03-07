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"كورونا ".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

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"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة "كورونا ".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 143575 وخروجهم من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 432 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143575 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 185922، من ضمنهم 143575 حالة تم شفاؤها، و10954 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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