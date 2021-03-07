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دافئ بالقاهرة حار جنوبًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

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دافئ بالقاهرة حار جنوبًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات دافئ بالقاهرة حار جنوبًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

مصراوي Masrawy

12:18 ص الأحد 07 مارس 2021

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 10 درجات.

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