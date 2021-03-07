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​"الحرية المصري": زيارة للسودان رسالة للمجتمع الدولي للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

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​"الحرية المصري": زيارة السيسي للسودان رسالة للمجتمع الدولي للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة ​"الحرية المصري": زيارة للسودان رسالة للمجتمع الدولي للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

مصراوي Masrawy

12:08 ص الأحد 07 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أكد حزب الحرية المصري برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود أن زيارة الرئيس عبدالفتاح ، لدولة السودان الشقيق تمثل تجسيدًا للدعم الكبير الذي تقدمه إلى السودان وشعبه الشقيق إقليميًا ودوليًا، وتأكيد استراتيجية العلاقات، ووحدة المصير بين شعبي وادي النيل.

وقال رئيس الحزب إن المباحثات المتميزة التي أجراها الرئيس السيسي مع الفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في الخرطوم، أكدت خصوصية العلاقات الأخوية ووحدة المصير المشترك والمستقبل الواحد للشعبين الشقيقين، ورسالة تضامن ودعم قوية للأشقاء في السودان لعبور المرحلة الانتقالية بأمان، للحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي السودانية، وللتأكيد على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.

وأضاف أن التاريخ والجغرافيا يجسدان قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، في ظل التحديات الكبيرة إقليميًا ودوليًا، حيث تتطلب المرحلة الراهنة مزيدًا من تنسيق المواقف والرؤى المشتركة للحفاظ على الحقوق المشروعة للبلدين، وأمنهما القومي.

وأكد رئيس الحزب أن التنسيق الكبير في المواقف بين القاهرة والخرطوم، بمختلف المجالات رسالة ردع في مواجهة الابتزاز السياسي الذي تمارسه إثيوبيا لفرض الأمر الواقع، فيما يتعلق بسد النهضة، ورفضًا لأية إجراءات أحادية للاستحواذ على الموارد المائية لنهر النيل، وإصرارها على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

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