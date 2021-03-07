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اليونان: نتطلع لحل أزمة ترسيم الحدود مع تركيا على أساس القانون الدولي

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اليونان: نتطلع لحل أزمة ترسيم الحدود مع تركيا على أساس القانون الدولي اليونان: نتطلع لحل أزمة ترسيم الحدود مع تركيا على أساس القانون الدولي

مصراوي Masrawy

12:19 ص الأحد 07 مارس 2021

وكالات

‏أكد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، مساء أمس السبت أن بلاده تتطلع لحل قضية ترسيم الحدود مع تركيا على أساس القانون الدولي، حسبما ذكرت "العربية".

‏وقالوزير خارجية اليونان: "نتمنى أن تستمر المحادثات الاستكشافية مع تركيا في إطار إيجابي.

وأعرب تز أماله أن لا تصدر عن تركيا تصريحات أو أعمال استفزازية.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

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مصراوي Masrawy

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