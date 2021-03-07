"حمدالله" جاهز لموقعة الأهلي.. وقرار المشاركة بيد "هورفات"

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أكدت تقارير طبية تعافي مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

وباتت مشاركة المهاجم الأول للنصر حمدالله بيد مدرب الفريق "هورفات". ومن المتوقع أن ينخرط اللاعب في التدريبات الجماعية مساء اليوم الأحد.

وتعد عودة "حمدالله" دعمًا قويًّا لأوراق الأصفر أمام الأهلي في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وفي بقية منافسات الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز السابع برصيد 30 نقطة في سلم ترتيب جدول دوري المحترفين.

النصر عبدالرزاق حمدالله