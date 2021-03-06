فنزويلا تتلقى شحنة ثانية من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

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كاراكاس - (د ب أ)

قال وزير الصحة الفنزويلي، كارلوس ألفارادو، عبر التلفزيون الحكومي، إن بلاده تلقت الدفعة الثانية من لقاحات سبوتنيك في، وهي 100 ألف جرعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال سيرجي ميليك- باجداساروف السفير الروسي لدى فنزويلا "ستصل المزيد والمزيد من اللقاحات وفقا لمحادثة هاتفية سابقة بين الرئيسين" في إشارة إلى فلاديمير بوتين ونيكولاس مادورو.

وتم تطعيم أكثر من 80 ألفا من العاملين في مجال الصحة، وفقًا لألفارادو.

وأوضح ألفارادو أن فنزويلا لديها إجمالي 700 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، 500 ألف جرعة من الصين و 200 ألف من روسيا.

وأضاف ألفارادو أن الحكومة ستبدأ بتلقيح 250 ألف شخص بعد غد الاثنين بجرعات تلقتها من الصين، وستبدأ التطعيمات بـ 100 ألف معلم بالمدارس.