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بابا الفاتيكان يزور غدًا مدينتي أربيل ونينوى في إطار زيارته للعراق

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بابا الفاتيكان يزور غدًا مدينتي أربيل ونينوى في إطار زيارته للعراق بابا الفاتيكان يزور غدًا مدينتي أربيل ونينوى في إطار زيارته للعراق

مصراوي Masrawy

11:12 م السبت 06 مارس 2021

بغداد - (د ب أ)

صرح أحمد الصحاف المتحدث باسم اللجنة المنظمة لزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مساء اليوم السبت، أن قداسة الحبر الأعظم سيبدأ في ساعة مبكرة من صباح يوم غد الأحد بزيارة إلى محافظتي أربيل ونينوى في إطار زيارته الحالية للعراق.

وقال الصحاف في تصريح صحفي إن قداسة البابا فرنسيس سيتوجه صباح غد الأحد إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وسيلتقي رئيس الإقليم نيجيرفان برزاني والسلطات الدينية والمدنية للإقليم في الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل.

وأضاف الصحاف أن بابا الفاتيكان سيحضر القداس المقدس في ملعب فرانسو حريري الذي سيقام في وقت لاحق في أربيل.

وأوضح الصحاف أن قداسة البابا سيصل جوا عبر طائرة مروحية إلى محافظة نينوى وسيؤدي "صلاةالنشوة" لضحايا الحرب في حوش البيعة ساحة الكنيسة في الموصل ثم يتوجه جوا بطائرة مروحية إلى بلدة قرقوش وسيلتقي مجتمع البلدة في كنيسة "الحبل بلا دنس" في قرقوش.

وتحظى زيارة الحبر الأعظم للعراق التي تعد الأولى من نوعها باهتمام وترحيب رسمي وشعبي كبير حيث تكرس وسائل الإعلام العراقية بثها على هذه الزيارة التاريخية والنتائج المتوخاة منها لدعم حالة التعايش والتسامح والمحبة بين الأديان والطوائف العراقية.

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