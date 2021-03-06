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يدعو اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لعدم استخدام اسمه دون موافقته

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ترامب يدعو اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لعدم استخدام اسمه دون موافقته يدعو اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لعدم استخدام اسمه دون موافقته

مصراوي Masrawy

11:12 م السبت 06 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ)

طالب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وغيرها من الكيانات الجمهورية بالتوقف عن استخدام اسمه في رسائل البريد الإلكتروني والسلع والأشياء الخاصة بجمع الأموال دون إذنه، حسبما قال مصدر مطلع، وفقًا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتم إرسال رسائل الكف والمنع، التي أفادت بها صحيفة "بوليتيكو" لأول مرة، أمس الجمعة إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ولجنة الكونجرس الجمهورية الوطنية، ولجنة مجلس الشيوخ الجمهورية الوطنية التي استخدمت ترامب في نداءات جمع الأموال.

وأرسلت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أمس الجمعة، على سبيل المثال نداء بالبريد الإلكتروني يقول "الموعد النهائي لإضافة اسمك إلى بطاقة شكر الرئيس ترامب الرسمية يحل بعد ست ساعات فقط"، مشيرة إلى "مدى صعوبة عمله في سبيل تقوية روابط العائلات الأمريكية".

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