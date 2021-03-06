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​القوى العاملة: تعيين 15 شابًا وتفتيش 124 منشأة في شمال سيناء

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​القوى العاملة: تعيين 15 شابًا وتفتيش 124 منشأة في شمال سيناء ​القوى العاملة: تعيين 15 شابًا وتفتيش 124 منشأة في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

11:35 م السبت 06 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 15 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم السبت، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 125 شابًا مسجلين من راغبي العمل، فضلًا عن صرف 8 آلاف جنيه منحة مولود لـ4 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.

وقال محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية في تقرير للوزير، عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي، إن المديرية استخرجت 38 شهادة قياس مستوى المهارة، و34 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 124 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها541 عاملًا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 12 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مكاتب التفتيش العمالي، أسفر عن تحرير محضر منشأة مخالفة.

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