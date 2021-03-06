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الخارجية الأميركية: تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة

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الخارجية الأميركية: تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة الخارجية الأميركية: تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ان التقارير عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان المركزي غير صحيحة وفق ما نقلت وكالة رويترز .

كانت تقارير قد تحدثت عن تجه وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الفساد المرتبط بملف التحويلات المالية الذي يُحقق فيه القضاء السويسري

وذكرت المصادر أن العقوبات على حاكم المصرف المركزي ستصدر وفق قانون ماغنيتسكي الذي يطال شخصيات متّهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

يذكر أنه منذ أكثر من شهر، قدّم سلامة للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري.

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جي بي سي نيوز

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