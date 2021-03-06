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​التأمين الصحي ومشرعات الصرف.. برلماني يكشف كواليس لقاء نواب المنوفية برئيس الوزراء

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​التأمين الصحي ومشرعات الصرف.. برلماني يكشف كواليس لقاء نواب المنوفية برئيس الوزراء ​التأمين الصحي ومشرعات الصرف.. برلماني يكشف كواليس لقاء نواب المنوفية برئيس الوزراء

مصراوي Masrawy

11:10 م السبت 06 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

كشف النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة وطن في محافظة المنوفية، كواليس لقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي امتد لأكثر من ساعتين.

وقال "شلبي"، في بيان أصدره اليوم السبت، أن نواب المحافظة قدموا مذكرة مشتركة باسمهم لرئيس مجلس الوزراء، طالبوا فيها بسرعة إدراج محافظة المنوفية ضمن خطة التأمين الصحي الشامل، وإدراج جميع العزب التابعة للقرى، ضمن خطة الدولة لمشروعات الصرف الصحي، والتي تعاني منذ عشرات السنين، بالإضافة إلى إتاحة مدد أخرى لواضعي اليد على أراضي الدولة لتقنين أوضاعهم نظرًا لظروف المادية، ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التسعير التي تضعه اللجان المختصة.

وشدد شلبي، على مطالبة نواب مجلسي الشيوخ والنواب، في المذكرة المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بضرورة حل أزمة المباني المقامة على أملاك الدولة، خاصة وأن مالكيها نجحوا في توصيل المرافق لها، ويسددون فواتير هذه الوحدات منذ عشرات السنين.

ولفت شلبي، إلى مطالبته بضرورة تطبيق القانون رقم 159 والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ونقل تبعيتها إلى المحافظات الواقعة في نطاقها بمضي 25 سنة من تأسيسها، وبعد اكتمال صور الحياة الطبيعية بها، وهو ما قد حدث بالفعل منذ سنوات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى مقترحه الذي وافقت عليه الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية، والذي يقضي بضرورة وضع حصر كامل من جانب بكافة مستلزمات الصناعية التي تحتاجها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير القرى والنجوع والعزب، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف.

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