لبنان يسجل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 393 ألفا و 211 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5013 حالة، في حين يرقد 903 أشخاص في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 285 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21099 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وأضافت أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مدى يوم أمس بلغ 4482 شخصا، ليبلغ العدد منذ بدء عمليات التلقيح وحتى الآن 76113 شخصا.