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مسنة تستغيث بالرئيس : "نفسي أسجل أولادي قبل ما أموت"

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مسنة تستغيث بالرئيس السيسي: "نفسي أسجل أولادي قبل ما أموت" مسنة تستغيث بالرئيس : "نفسي أسجل أولادي قبل ما أموت"

مصراوي Masrawy

10:23 م السبت 06 مارس 2021

كتبت- نور العمروسي:

استغاثت مسنة بالرئيس عبدالفتاح لمساعدتها في تسجيل أولادها، بعد أن أصبحوا شبابًا، ولم يقم والدهم بتسجيلهم في السجل المدني، ما أدى لعدم وجود شهادات ميلاد لهم.

وتروي "سناء أسعد" مسنة بائعة مناديل: "تزوجت من 22 سنة من محمد إبراهيم عامل أحذية، ولديً ولدين محمود 21، وسيد 17 سنة، وزوجي أوهمني بأنه مسجل الأولاد ولهم شهادات ميلاد، وعندما طلبت من زوجي التقديم لمحمود في المدرسة كان يتهرب، وفي ذلك الوقت اكتشفت بأنه لم يسجل الأولاد، وذهبت إلى الأحوال المدنية لتسجيل أولادي ومعي قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية، ولكنهم رفضوا، وسنيين بأحاول مع زوجي تسجيل أولادنا، لكن كل المحاولات فشلت ومنذ 10 سنوات ترجيت زوجي أن يسجل أولاده فتعدى عليّ بالضرب، وتسبب لي في عاهة، فأخذت أولادي وهربت بهم، وبحكم أني ربة منزل وليس لي مصدر للإنفاق خرجت أبيع مناديل لكي أنفق على أولادي حيث أنهم لا يستطيعون العمل لأنهم لايحملون بطاقة شخصية، وهم شبة محبوسين بالمنزل لأنني أخاف أن يخرجوا ويتم القبض عليهم لأنهم بدون هوية".

واختتمت سناء حديثها: "نفسي أسجل أولادي، واستخرج بطاقة شخصية لهم لاطمن عليهم قبل ما أموت".

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