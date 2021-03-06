​ارتفاع الحرارة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة 12 مارس (بيان رسمي)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اعتبارًا من غدٍ الأحد 7 مارس 2021 وحتى الجمعة 12 مارس 2021.

وتوقع خبراء الأرصاد بالهيئة أن تشهد خريطة الظواهر الجوية ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل مع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، بينما تنخفض فجأة بقيم تتراوح من ( 4-7) درجات مئوية خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وجاءت خريطة الظواهر الجوية، على مختلف أنحاء الجمهورية، كالتالي:

- الأحد 7 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- الاثنين 8 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الثلاثاء 9 مارس:

شوائب عالقة نهارًا على مناطق من والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مع نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- الأربعاء 10 مارس

شوائب عالقة نهارًا على مناطق من والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

- الخميس والجمعة

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 4-7) درجات مئوية ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.



اقرأ أيضًا..

- انتهاء الشتاء اقترب.. متى نتخلى عن الملابس الشتوية ونرتدى الصيفي؟