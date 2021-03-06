أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 11/3/2021 -
"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة! -
يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال -
فيديو.. هبوط "فاشل" لأكبر طائر بحري في العالم -
"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84% -
نيابة النقض توصي بإدراج "أبو تريكة" وآخرين بقوائم الإرهابيين -
الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر -
غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بمنيا القمح في الشرقية -
إصابة 3 طلاب برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج -
كورونا حول العالم: ارتفاع الإصابات إلى 118 مليونا و6 آلاف و153 حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​ارتفاع الحرارة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة 12 مارس (بيان رسمي)

Print

مصراوي Masrawy

10:06 م السبت 06 مارس 2021

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اعتبارًا من غدٍ الأحد 7 مارس 2021 وحتى الجمعة 12 مارس 2021.

وتوقع خبراء الأرصاد بالهيئة أن تشهد خريطة الظواهر الجوية ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل مع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، بينما تنخفض فجأة بقيم تتراوح من ( 4-7) درجات مئوية خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وجاءت خريطة الظواهر الجوية، على مختلف أنحاء الجمهورية، كالتالي:

- الأحد 7 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- الاثنين 8 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الثلاثاء 9 مارس:

شوائب عالقة نهارًا على مناطق من والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مع نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- الأربعاء 10 مارس

شوائب عالقة نهارًا على مناطق من والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

- الخميس والجمعة

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 4-7) درجات مئوية ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.
157520998_4118998084801522_3414148585479654278_o

اقرأ أيضًا..

- انتهاء الشتاء اقترب.. متى نتخلى عن الملابس الشتوية ونرتدى الصيفي؟

83d9be0ade.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

شبكة عيون الإخبارية