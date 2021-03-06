بايدن: يشعر الأمريكيون بالتغيير إذا اعتمد مجلس النواب خطة الإنقاذ الاقتصادي

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن هناك دعما كبيرا لخطة الإنقاذ الاقتصادي، التي تقدر بـ1.9 تريليون دولار، للحد من الآثار السلبية لوباء كورونا، معربا عن أمله في أن يتم اعتمادها من مجلس النواب حتى تتحول إلى قانون.

قال بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت إن "هناك دعما كبيرا لخطة الإنقاذ الاقتصادي.. والآن هذه الخطة ستعود لمجلس النواب للاعتماد، ونأمل أن يتم اعتمادها سريعا حتى أوقع على مشروع القانون ويصبح قانونا".

وأضاف "نستطيع أن نشعر بالتغيير في حياتهم عبر تميرير هذا القانون.. ونحتاج إلى مثل هذه الخطة لإنعاش الاقتصاد حتى يعيش الأمريكيون حياة جيدة".

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت مشروع قانون لحزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وسط ضغط الديمقراطيين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

تمكن الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، من التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات البطالة في مشروع قانون قدمه الرئيس، جو بايدن، تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وسيؤمن الاتفاق تخفيض مستوى إعانات البطالة المنصوص عليها في نسخة مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، الأسبوع الماضى، لكنه ينص على تخصيص إعفاءات ضريبية جديدة.

و سيتم خفض الإعانة الأسبوعية من 400 دولار في النص الحالي إلى 300 دولار، لكنها ستمدد حتى 6 سبتمبر المقبل، بدلاً من 29 أغسطس، وستكون أول 10200 دولار معفية من الضرائب.

وسيتم تمديد الإعفاء الضريبي للشركات لمدة عام إضافي وذلك حتى عام 2026.

وإعانات البطالة مجرد نقطة من نقاط اختلاف عديدة في مشروع القانون.