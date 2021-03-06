أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 11/3/2021 -
"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة! -
يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال -
فيديو.. هبوط "فاشل" لأكبر طائر بحري في العالم -
"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84% -
نيابة النقض توصي بإدراج "أبو تريكة" وآخرين بقوائم الإرهابيين -
الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر -
غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بمنيا القمح في الشرقية -
إصابة 3 طلاب برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج -
كورونا حول العالم: ارتفاع الإصابات إلى 118 مليونا و6 آلاف و153 حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بايدن: يشعر الأمريكيون بالتغيير إذا اعتمد مجلس النواب خطة الإنقاذ الاقتصادي

Print
بايدن: يشعر الأمريكيون بالتغيير إذا اعتمد مجلس النواب خطة الإنقاذ الاقتصادي بايدن: يشعر الأمريكيون بالتغيير إذا اعتمد مجلس النواب خطة الإنقاذ الاقتصادي

مصراوي Masrawy

09:48 م السبت 06 مارس 2021

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن هناك دعما كبيرا لخطة الإنقاذ الاقتصادي، التي تقدر بـ1.9 تريليون دولار، للحد من الآثار السلبية لوباء كورونا، معربا عن أمله في أن يتم اعتمادها من مجلس النواب حتى تتحول إلى قانون.

قال بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت إن "هناك دعما كبيرا لخطة الإنقاذ الاقتصادي.. والآن هذه الخطة ستعود لمجلس النواب للاعتماد، ونأمل أن يتم اعتمادها سريعا حتى أوقع على مشروع القانون ويصبح قانونا".

وأضاف "نستطيع أن نشعر بالتغيير في حياتهم عبر تميرير هذا القانون.. ونحتاج إلى مثل هذه الخطة لإنعاش الاقتصاد حتى يعيش الأمريكيون حياة جيدة".

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت مشروع قانون لحزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة ، وسط ضغط الديمقراطيين، حسبما ذكرت "سي إن بي سي" الأمريكية.

تمكن الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، من التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات البطالة في مشروع قانون قدمه الرئيس، جو بايدن، تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وسيؤمن الاتفاق تخفيض مستوى إعانات البطالة المنصوص عليها في نسخة مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، الأسبوع الماضى، لكنه ينص على تخصيص إعفاءات ضريبية جديدة.

و سيتم خفض الإعانة الأسبوعية من 400 دولار في النص الحالي إلى 300 دولار، لكنها ستمدد حتى 6 سبتمبر المقبل، بدلاً من 29 أغسطس، وستكون أول 10200 دولار معفية من الضرائب.

وسيتم تمديد الإعفاء الضريبي للشركات لمدة عام إضافي وذلك حتى عام 2026.

وإعانات البطالة مجرد نقطة من نقاط اختلاف عديدة في مشروع القانون.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية