وزير الصحة البريطاني يلمح لاحتمالات إلغاء إجراءات الإغلاق بحلول 21 يونيو

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لندن - ( د ب أ )

ألمح وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إلى احتمالات إلغاء كافة إجراءات الإغلاق فى البلاد بحلول الحادى والعشرين من يونيو المقبل فى ظل الوقاية التى ستوفرها اللقاحات والاختبارات المنتظمة.

ونقلت اليوم السبت وكالة " برس أسوسييشن ميديا" البريطانية عن الوزير قوله إن المتوسط اليومى لأعداد الإصابات بمرض كوفيد-19 وكذلك دخول المستشفيات والوفيات هو الأدنى منذ الخريف .

وذكرت الوكالة أن مات هانكوك رسم صورة إيجابية فيما يتعلق بحالة الإصابات بفيروس كورونا في إنجلترا خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة ، حيث بلغ متوسط عدد الحالات 6685 حالة يوميًا وهو أدنى معدل لها منذ أواخر سبتمبر.

وقال وزير الصحة إن البريطانى إن الانخفاض في الحالات يعني أن الحكومة يمكن أن تستمر في خطتها لإبدال إجراءات الإغلاق مع تنفيذ التخفيف الأول بعد غد الاثنين مع عودة المدارس ، مشيرا إلى احتمالات إلغاء كل القيود بحلول 21 يونيو فى ظل "الوقاية التي تأتي من اللقاحات والاختبارات المنتظمة ".