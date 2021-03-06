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عمره نحو 1.100 عام .. علماء روس يعثرون على كنز من العملات العربية

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عمره نحو 1.100 عام .. علماء روس يعثرون على كنز من العملات العربية عمره نحو 1.100 عام .. علماء روس يعثرون على كنز من العملات العربية
وجدوه في مكان شهد أنشطة تنقيب غير شرعية

عمره نحو 1.100 عام .. علماء روس يعثرون على كنز من العملات العربية

أعلن معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن علماء عثروا على أحد أكبر كنوز العملات الفضية العربية، الذي يعود إلى القرنين الثامن والتاسع في ، بحسب بيان للمعهد نقلته "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وبيّن الباحث في المعهد إيغور ستريكالوف، أن علماء المعهد عثروا على الكنز في المكان نفسه الذي عثر فيه منقبون من قبل على عملات عربية.

وأضاف أن العلماء عثروا على الكنز على الرغم من مرور عدة سنوات على أنشطة المنقبين.

وباتت هذه الاكتشافات معروفة في روسيا منذ العام 2016، حيث اعتقلت شرطة منطقة ريازان حفّارين غير شرعيين، بحوزتهم 228 درهمًا فضيًا عربيًا مجهولة المصدر تعود إلى العصور الوسطى، بعد عثورهم عليها باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن قرب نهر ايستا.علم الآثار روسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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