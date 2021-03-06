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أمريكا وبريطانيا تهنئان العراق على زيارة البابا فرنسيس التاريخية

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أمريكا وبريطانيا تهنئان العراق على زيارة البابا فرنسيس التاريخية أمريكا وبريطانيا تهنئان العراق على زيارة البابا فرنسيس التاريخية

مصراوي Masrawy

08:45 م السبت 06 مارس 2021

بغداد - (د ب أ)

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الشعب العراقي على الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرنسيس، موضحين أن هذه الزيارة ستسلط الضوء على العراق.

وقال السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، اليوم السبت، إن العراق أثبت قدرته على استضافة جميع الشخصيات بمختلف خلفياتهم.

وأضاف تولر في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إننا "نهنئ الشعب العراقي على الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرنسيس، وجميع من ساهموا بانجاح هذه الزيارة".

وتابع السفير الأمريكي قائلا إن هذه الزيارة أثبتت قدرة العراق على استضافة جميع الشخصيات بمختلف خلفياتهم، ودليل ذلك أننا أتينا من مختلف البلدان لحضور هذه الزيارة.

فيما أكد السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، على أن العراق سيشهد انفتاحاً كبيراً على العالم.

وقال هيكي في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه سعيد جدًا بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى العراق، مبيناً أن "هذه الزيارة تمثل رمزًا مهماً للتعايش السلمي والتعددي في العراق".

وأضاف هيكي أن العالم بأجمعه يركز الآن على العراق، لكون البابا يعد رمزا مهما لكل العالم، لافتًا إلى أنه "سنشهد انفتاح العراق على العالم بشكل كبير

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مصراوي Masrawy

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