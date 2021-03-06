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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة والقاهرة تجمعهما قيما تاريخية وثقافية مشتركة، لافتًا إلى حدوث تطور كبير على مستوى التعاون في التنقيب بمنطقة شرق المتوسط.

وأكد أكار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن "تركيا ومصر تجمعهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة، وبتفعيل هذه القيم ستحدث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، لمح منذ أيام، إلى إمكانية التفاوض بين مصر وتركيا حول الحدود البحرية والصلاحيات في منطقة شرق المتوسط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على الاتفاق الموقع بين مصر والحكومة اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وينص الاتفاق الذي نشرت تفاصيله الجريدة الرسمية أن "الاتفاق المصري اليوناني ينشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، على أن يتم استكمال تعيين هذه الحدود، حيثما كان ذلك مناسبا، من خلال المشاورات بين الطرفين وفقًا للقانون الدولي".

ووفقًا للجريدة الرسمية، على أي طرف إبلاغ الطرف الثاني إذا انخرط في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة ثالثة.

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