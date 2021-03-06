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مصراوي Masrawy

وكالات:

التقى بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، بزعيم المرجع الأعلى في العراق، علي السيستاني، في مدينة نجف العراقية، في لقاء صفته الصحف العراقية بأنه "تاريخي".

ونشرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، مقطع فيديو لتوجه بابا الفاتيكان إلى مدينة النجف للقاء المرجع الديني العراقي الأعلى في عقر داره.

السيستاني هو المرجع الشيعي الأعلى في العراق والعالم، وأبرز المجتهدين في المذهب الشيعي الإثني عشري، لذا اختير مرجعا أعلى، ويحمل لقب آية الله العظمى منذ عام 1992 ، خلفا للمرجع الأعلى السابق أبو القاسم الخوئي.

ويزور البابا فرانسيس العراق، لمدة 3 أيام، بدأت أمس بلقاء كبار مسؤولي الدولة، وتستمر حتى الغد.

وأكد البابا فرنسيس، في كلمة له في كنيسة مار يوسف تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الغني عند الله من يعطف على أخيه وليس من تهتف له الجموع".

وأضاف، أن "العالم لا يغيّر بالسلطان أو بالقوة"، مبينا أنه "لا يمكننا القيام بأعمال تفوق قدراتنا".

وبدأت، مساء اليوم السبت، مراسيم القداس الذي يقيمه البابا فرانسيس في كنيسة مار يوسف في العاصمة بغداد".