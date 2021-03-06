"الاستشاري الزائر" يعالج 522 مريضاً بصامطة

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المشروع نفذته جمعية الإحسان الطبية

نفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، زيارة لمشروع "الاستشاري الزائر" إلى مركز الرعاية الأولية بديحمة، التابعة لمركز السهي بمحافظة صامطة، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، وبمشاركة نخبة من أمهر الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية وبدعم من أوقاف الشيخ سليمان أبانمي.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الإحسان محمد بن إسماعيل الحازمي، أن المشروع نفذ بمشاركة 51 استشاريًا وأخصائيًا وفنيًا في تخصصات مختلفة، لافتًا بأنه تم الكشف على المرضى ومتابعة تحويل بعض الحالات لمستشفيات المنطقة وتوفير العلاج اللازم لهم.

وبين "الحازمي" أن الخدمات الكشفية والعلاجية المقدمة شملت تخصصات الباطنية والعيون والعظام والأنف والأذن والحنجرة والأشعة والأسنان والجلدية والمسالك البولية، بمساندة من العاملين في الأقسام الطبية المساندة من اختصاصيين وفنيين بأقسام المختبر والعلاج الطبيعي والبصريات والأشعة والصيادلة والتمريض والسجلات الطبية، مفيدًا بأنه تم الكشف والعلاج لـ 532 حالة، وتم تحويل 113 حالة لمستشفيات المنطقة. كما تم تأمين الدواء لـ336 مريضًا.

وثمن "الحازمي" جهود وتعاون إدارة مركز الرعاية الأولية بديحمة ومركز السهي على ما قدموه من تسهيلات للفريق الطبي المشارك في خدمة المرضى وإنجاح زيارة المشروع.

جمعية الإحسان الطبية الخيرية جازان