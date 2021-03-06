أخبار عاجلة

بين الصين وروسيا وإيران وترامب.. كيف تسببت المعلومات المضللة في تفشي كورونا؟ -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 11/3/2021 -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت" -
المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 -
كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات -
تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله -
"الجوني" يدشّن مرحلة التوسع في فصول "الطفولة المبكرة" بتعليم عسير -
"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية -
أكثر خطورة من سابقاتها.. حاكم نيويورك يواجه سادس تهمة تحرّش جنسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفتح يطوي صفحة أبها .. ويفتح ملف مواجهة الباطن "دوريًا"

Print

الفتح يطوي صفحة أبها .. ويفتح ملف مواجهة الباطن

أبدى مدرب الفتح البلجيكي يانييك فيريرا عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به اللاعبون في مواجهة أبها وتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري، وطالبهم بمزيد من العمل من أجل الظهور بمستوى أفضل خلال المباريات المقبلة من أجل الهروب من مراكز الخطر في مؤخرة الترتيب.

وواصل الرباعي هلال سوداني وماجد كنبة ومراد باتنا وعبد الله البـلادي برامجهـم التأهيلية المخصصة لهم من قِبل الجهاز الطبي الذي يسابق الزمن من أجل تجهيزهم للمواجهة المقبلة أمام الباطن، الأربعاء المقبل "دوريًا" .

الفتح الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو"

تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو"

تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت"

تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت"

المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات

كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات

شبكة عيون الإخبارية