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لجنة الاستغاثات الطبية تنقذ طفلة تعاني من ارتشاح في المخ

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لجنة الاستغاثات الطبية تنقذ طفلة تعاني من ارتشاح في المخ لجنة الاستغاثات الطبية تنقذ طفلة تعاني من ارتشاح في المخ

مصراوي Masrawy

08:04 م السبت 06 مارس 2021

(مصراوي):

نجحت لجنة الاستغاثات الطبية، التابعة لمجلس الوزراء في الاستجابة السريعة لاستغاثة والد الطفلة "شهد" التي تبلغ من العمر 6 أشهر، وتقيم بمحافظة المنيا، حيث تعاني من ارتشاح بالمخ وكيس مائي على العمود الفقري أسفل الظهر، وأعلى الفقرات القطنية، وتعاني من ضيق بالفقرات العنقية، وتحتاج إلى تدخل جراحي.

وقالت اللجنة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على الفور تواصل فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتي أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى أبو الريش الياباني، وعليه تم التواصل والتنسيق مع الدكتور رشا جمال، مدير المستشفى، وبالفعل تم إجراء العملية للطفلة وخرجت فور التحسن".

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، واستمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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