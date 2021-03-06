البابا يحيي أول قداس في العراق بالطقس الشرقيّ الكلدانيّ

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مصراوي Masrawy

بغداد - (بي بي سي)

أحيا البابا فرنسيس أوّل قداس في العراق في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانيّة في بغداد، في ثان أيام زيارته للبلاد.

وحضر القدّاس مسؤولون ومصلون، جلسوا بشكل متباعد وهم يرتدون الكمامات التزاما بالقواعد الصحية الهادفة لاحتواء وباء (كوفيد-19) وكان غالبية المصلين من الطائفة الكلدانية التي تتناقص أعداد أفرادها في البلاد.

وأدت سنوات من العنف والاضطهاد إلى تراجع عدد المسيحيين في العراق من 1,5 مليون في 2003 إلى 400 ألف فقط اليوم.

وجري القداس وسط تدابير أمنية مشددة، وقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم السادس من مارس: "يومًا وطنيًا للتسامح والتعايش في العراق" سيجري الاحتفال به كل عام.

وكان البابا قد زار مدينة "أور" وهي موقع أثري في جنوب العراق يعتقد أنه مكان مولد النبي إبراهيم، وندّد في خطاب بـ"الإرهاب الذي يسيء إلى الدين" ، قائلاً إن المؤمنين لا يمكنهم التزام الصمت عندما يسيء الإرهابيون إلى الدين.

وهذه هي المرّة الأولى التي يحيي فيها البابا قدّاسًا بالطقس الشرقيّ الكلدانيّ، الذي تتخلّله صلوات وتراتيل باللغتين العربيّة والآرامية.

وكان بابا الفاتيكان قد التقى في اليوم الثاني من زيارته إلى العراق، المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وأكّد "السيستاني" على أهمية "أمن وسلام" المسيحيين العراقيين وحقوقهم.