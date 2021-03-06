الشؤون البلدية : فتح مواقع الألعاب في المطاعم ذات الطابع الترفيهي فقط

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ستطبّق عليها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استمرار إغلاق المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم حتى إشعار آخر، واستثناء مواقع الألعاب بالمطاعم المخصصة للأغراض الترفيهية كنشاط رئيس لها وأساس في تقديمها للخدمات.

وبيّنت الوزارة أن استثناء المطاعم ذات الطابع الترفيهي يأتي بسبب الاشتراطات التشغيلية المطبقة عليها مسبقًا، والمتعلقة بمساحاتها التي تسمح بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة بأن مطاعم الخدمات الترفيهية والألعاب التي ستعود للعمل إلى طبيعتها غدًا الأحد ستطبّق عليها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة على غيرها من المنشآت التابعة للبلديات، من حيث تقليل الطاقة الاستيعابية، وتطهير الألعاب باستمرار، ومنع الازدحامات والتجمعات في نطاق المطاعم والألعاب الترفيهية التابعة لها.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيروس كورونا الجديد