أخبار عاجلة

بين الصين وروسيا وإيران وترامب.. كيف تسببت المعلومات المضللة في تفشي كورونا؟ -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 11/3/2021 -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت" -
المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 -
كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات -
تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله -
"الجوني" يدشّن مرحلة التوسع في فصول "الطفولة المبكرة" بتعليم عسير -
"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية -
أكثر خطورة من سابقاتها.. حاكم نيويورك يواجه سادس تهمة تحرّش جنسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"" يطالب حزبه بالتوقف عن استغلال اسمه في جمع الأموال

Print
"ترامب" يطالب حزبه بالتوقف عن استغلال اسمه في جمع الأموال "" يطالب حزبه بالتوقف عن استغلال اسمه في جمع الأموال
لديه حساسية تجاه استخدام علامته التجارية

ذكر مستشار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ، اليوم (السبت)، أن "ترامب" طالب ثلاث مجموعات جمهورية رئيسة بالتوقف عن استخدام اسمه وشبهه للمساعدة في جمع الأموال.

وأضاف المستشار، في تأكيد لتقرير في صحيفة "بوليتيكو"، أن محاميي "ترامب" أرسلوا أمس رسائل وقف وكف إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وحملة الكونجرس الوطني للحزب الجمهوري، والحملة الوطنية لمجلس الشيوخ، وطالبوهم بالتوقف عن استخدام اسمه وشبهه في جمع التبرعات عبر البريد الإلكتروني والبضائع، وفقًا لـ"رويترز".

وأفاد بأن "ترامب" حساس تجاه استخدام اسمه وشبهه لأغراض الترويج للعلامة التجارية، وقد انزعج من دعم المجموعات الثلاث للمشرعين الجمهوريين، الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لمحاكمته بشأن اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير من قِبل المؤيدين.الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بين الصين وروسيا وإيران وترامب.. كيف تسببت المعلومات المضللة في تفشي كورونا؟

بين الصين وروسيا وإيران وترامب.. كيف تسببت المعلومات المضللة في تفشي كورونا؟

ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا

ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا

ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا

ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا

بايدن يراجع قرار ترامب بشأن إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

بايدن يراجع قرار ترامب بشأن إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

شبكة عيون الإخبارية