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الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون لحزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار

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الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون لحزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون لحزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار

مصراوي Masrawy

07:39 م السبت 06 مارس 2021

وكالات

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت مشروع قانون لحزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة ، وسط ضغط الديمقراطيون، حسبما ذكرت "سي إن بي سي" الأمريكية.

تمكن الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي، من التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات البطالة في مشروع قانون قدمه الرئيس، جو بايدن، تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وسيؤمن الاتفاق تخفيض مستوى إعانات البطالة المنصوص عليها في نسخة مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، الأسبوع الماضى، لكنه ينص على تخصيص إعفاءات ضريبية جديدة.

و سيتم خفض الإعانة الأسبوعية من 400 دولار في النص الحالي إلى 300 دولار، لكنها ستمدد حتى 6 سبتمبر المقبل، بدلاً من 29 أغسطس، وستكون أول 10200 دولار معفية من الضرائب.

وسيتم تمديد الإعفاء الضريبي للشركات لمدة عام إضافي وذلك حتى عام 2026.

وإعانات البطالة مجرد نقطة من نقاط اختلاف عديدة في مشروع القانون.

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