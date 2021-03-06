40 وفاة و 5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سجلت 5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4833 وفاة و413350 إصابة.
ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد توزعت الإصابات كالآتي:
– (3040) في محافظة العاصمة عمّان.
– (681) في محافظة الزرقاء.
– (611) في محافظة البلقاء.
– (491) في محافظة إربد، منها (26) في الرمثا.
– (214) في محافظة مأدبا.
– (193) في محافظة جرش.
– (106) في محافظة العقبة.
– (103) في محافظة الكرك.
– (97) في محافظة عجلون.
– (76) في محافظة المفرق.
– (65) في محافظة الطفيلة.
– (56) في محافظة معان.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (372) حالة، فيما غادرت (181) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1884) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1439) بنسبة إشغال (32%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (377) بنسبة إشغال (37%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (173) بنسبة إشغال (18%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (867) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (356,648) حالة.
– تمّ إجراء (43,459) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,761,823) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.19%).