قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية كيسان

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مصراوي Masrawy

رام الله - (أ ش أ):

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مزارعين من قرية كيسان شرق بيت لحم في فلسطين، وأجبروهم على مغادرة أرضهم تحت تهديد السلاح.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على عدد من المزارعين أثناء زراعتهم أرض جنوب غرب القرية، التي تقام على أراضيها مستوطنة "ايبي هناحل"، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية كيسان، تمثل بالاستيلاء على أراضيهم، والاعتداء على رعاة الأغنام بإطلاق الكلاب المفترسة صوبهم.