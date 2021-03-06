قوات الأمن في ميانمار تعتدي على متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري

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مصراوي Masrawy

ناي بي داو - (أ ش أ):

اعتدت قوات الأمن في ميانمار على متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري، وذلك في (يانجون) كبرى مدن البلاد، حيث انطلقت المظاهرات الداعية لعودة الحكومة المدنية.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أنه في حي (سان شونج) في (رانجون) عاصمة البلاد الاقتصادية، دمرت الشرطة حواجز مؤقتة أقامها متظاهرون مستعينين فيها بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التجمعات الصغيرة.

وقال الناشط ماونج ساونجخا: "في ثوراتنا السابقة، لم ننتصر أبدا.. هذه المرة، يجب أن نقاتل مع جيل الشباب من أجل تحقيق النصر".

واستخدم قادة جيش ميانمار كافة الوسائل لإخماد الاحتجاجات بما في ذلك قطع خدمة الإنترنت والاعتقالات وحتى إطلاق الرصاص على المتظاهرين.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونج سان سو تشي.

ومنذ الانقلاب العسكري.. لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم، وتم إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات التي تندد بالحكم العسكري.

وفي مواجهة الوضع الذي يستمر في التدهور، بدأ مواطنو ميانمار الفرار للاحتماء في الهند المجاورة، وكان بين هؤلاء 3 عناصر شرطة رفضوا المشاركة في عمليات القمع، وفقا للشرطة الهندية.