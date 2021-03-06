رئيس حكومة الوحدة الليبية بصدد افتتاح طريق ساحلي يربط بين الشرق والغرب

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مصراوي Masrawy

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، وصول رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى منطقة أبوقرين لإعلان فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قد قال في تصريحات سابقة لـ"العربية" إن فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة سيكون من أولويات الحكومة القادمة، وذلك للدفع بالعملية السياسية ولدعم جهود اللجنة العسكرية 5+5.

الطريق الساحلي أو طريق إيتالو بالبو، والذي توافقت القوى السياسية على إعادة فتحه، تم إنشاؤه عام 1937واشتق اسمه من اسم الحاكم الإيطالي في ليبيا آنذاك.

ويبلغ طوله نحو 1800 كم، ويمتد من الحدود التونسية أقصى غرب ليبيا إلى المصرية في أقصى شرق ليبيا، وبذلك هو حلقة الوصل بين شرق ليبيا وبين وسطها وغربها.

واستخدم إبان الحرب العالمية الثانية في نقل الإمدادات للحليفين العسكريين المتنازعين الحلفاء والمحور، وأعاقت ثورة الفاتح صيانته عام 1967، وتكرر الأمر عام 2011.