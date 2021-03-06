الكويت تفرض حظر تجول جزئي اعتبارًا من الأحد

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مصراوي Masrawy

الكويت - (بي بي سي)

يبدأ يوم الأحد حظر تجول جزئي في كافة أرجاء الكويت، وذلك اعتبارًا من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل.

وسجلت الكويت في الأيام القليلة الماضية قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد رفض في 22 فبراير، الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، واستعاض عنه بجملة قرارات جديدة متشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء كورونا في البلاد.