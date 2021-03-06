مئات العاملين عالقون على متن سفينة ألمانية بعد اكتشاف إصابات بكورونا

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برلين - (د ب أ)

علق مئات العمال على متن سفينة الرحلات السياحية البحرية الألمانية "أوديسي أوف ذي سي" المشيدة حديثًا بعد اكتشاف الإصابة بحالتي إصابة بفيروس كورونا بين العاملين عليها.

وأعلن حوض بناء السفن في ماير شمالي ألمانيا اليوم السبت أن السلطات الطبية بالميناء قررت عدم السماح لأحد بمغادرة السفينة في الوقت الراهن.

وقال متحدث باسم حوض بناء السفن في بريمن إن السلطات الصحية اكتشفت إصابة اثنين من العاملين على متن السفينة بالفيروس، ومن ثم فستظل السفينة الفاخرة عالقة حتى إشعار آخر في ميناء بريمرهافن.

وكانت وسائل إعلام عديدة تناقلت الخبر.

وقال مسؤولو الميناء إن الحالتين اكتشفتا يوم الأربعاء الماضي وتأكدت النتيجة بإجراء تحليل تفاعل إنزيم البوليميرات المتسلسل (بي سي آر) يوم الخميس الماضي.

وأضاف المسؤولون أن المصابين عزلوا عن الأصحاء.